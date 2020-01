Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Völklingen-Lauterbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Völklingen-Lauterbach zu einer Sachbeschädigung eines Zigarettenautomaten. Die bislang unbekannten, dunkel gekleideten Täter beschädigten die "Alterskontrolle" am Automaten, stiegen anschließend in ein schwarzes Fahrzeug und flüchteten in Richtung Landesgrenze. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020.

