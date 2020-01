Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Gaststätte

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte kam es am frühen Freitagmorgen in der Völklinger Straße 49. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein zur Straße gelegenes Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Schankraum. Im Innern wurde die Alarmanlage von der Wand geschlagen und zwei Geldspielautomaten aufgebrochen. Aus den Geldspielautomaten wurden jeweils die Geldscheinboxen entwendet. Über die Schadenshöhe liegen derzeit keine konkreten Angaben vor. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020.

