Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Handy-Shop

Völklingen (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am Wochenende in der Marktstraße 2. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein ca. 50 cm x 70 cm großes Loch in die linke Schaufensterscheibe beim "Handy-Center" und verschaffte sich über die Öffnung Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss entnahm der Täter aus der Auslage mehrere Mobiltelefone und verließ den Verkaufsraum wieder über die Einstiegsöffnung. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

