Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Altöl

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr in der Saarbrücker Straße an dem Anwesen Nr. 87. Ein Fahrradfahrer bewarf das Haus beim Vorbeifahren mit einer Glasflasche. Die Glasflasche zerbrach und der Inhalt verunreinigte die Hauswand auf einer Fläche von ca. 250 cm x 200 cm. Aufgrund des Geruchs und der Beschaffenheit der Flüssigkeit an der Hauswand ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Altöl gehandelt hat. Da es bereits in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen an dem Haus gekommen war, hatte der Besitzer eine Videokamera installiert. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie der bislang unbekannte Fahrradfahrer die Flasche gegen die Hauswand wirft. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

