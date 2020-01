Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger

Riegelsberg (ots)

Am Samstagabend, um 18:28 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer die Wolfskaulstraße in Richtung Hixberger Straße, als plötzlich ein 88-jähriger Fußgänger die Fahrbahn aus bislang unbekannter Richtung überquerte und es zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Pkw des 58-jährigen kam. Der Fußgänger erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Erstellung des exakten Unfallhergangs sowie eines Vermeidbarkeitsgutachtens wurde ein Gutachter beauftragt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell