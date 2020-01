Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in die Gaststätte "Jochems Kneipe" in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.01.20202), in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Gaststätte "Jochems Kneipe", Saarbrücker Straße in Riegelsberg gewaltsam ein und entwendeten im Innern Bargeld aus Geldspielautomaten.

Der oder die unbekannte Täter verschafften sich Zutritt, in dem sie die Scheibe eines einflügeligen Fensters in Griffhöhe einschlugen. Danach öffneten sie das Fenster und gelangten so in den Schankraum. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld.

Der Gesamtschaden, bestehend aus den Sachbeschädigungen sowie dem Diebesgut wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise liegen derzeit keine vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell