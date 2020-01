Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fußgänger schlägt PKW-Führer

Völklingen-Wehrden (ots)

Zu einer Körperverletzung und Beleidigung kam es am frühen Mittwochnachmittag in der Schaffhauserstraße. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Wagen an einem auf der Fahrbahn haltenden PKW rechts vorbei. In diesem Moment überquerte ein 36-Jähriger mit seinem 19 Jahre alten Sohn die Fahrbahn von links nach rechts, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Nachdem der 50-Jährige die Fußgänger durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht hatte, schlug ihm der 36-Jährige mit seinen Fäusten auf die Motorhaube. Danach sei der Mann auf die Fahrerseite, habe die Tür geöffnet und den Fahrer beleidigt und ihn letztendlich ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten die beiden Fußgänger. Diese konnten später durch ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der 36-Jährige führte noch einen Teleskopschlagstock bei sich. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 36-Jährigen eingeleitet. Der 50-Jährige erlitt durch den Faustschlag eine blutende Unterlippe.

