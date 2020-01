Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit Rollerfahrer

Völklingen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Kommando der Polizeiinspektion Völklingen und einem Roller-Fahrer kam es am späten Dienstagabend beginnend in der Kühlweinstraße. Nachdem der Roller-Fahrer aufgefallen war, weil ein ungültiges Versicherungskennzeichen montiert war flüchtete dieser entgegen der Einbahnstraße in die Blumenstraße, Heinestraße in Richtung Püttlingen und konnte im rückwärtigen Bereich des Wildparks gestellt werden, nachdem er sich dort zuvor festgefahren hatte. Der 21-jährige Roller-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Zudem hatte er noch eine geringe Menge Cannabis bei sich. Den Roller-Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

