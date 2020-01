Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener PKW-Führer rammt anderes Fahrzeug und flüchtet.

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Dienstagabend in der "Karl-Janssen-Straße" in Höhe des Anwesens Nr. 9. Ein 27-jähriger PKW-Führer befuhr die "Karl-Janssen-Straße" aus Richtung Amtsgericht kommend und verlor gegenüber dem alten Kino die Kontrolle über seinen schwarzen Mercedes und stieß gegen einen entgegenkommenden grauen Audi eines 51-Jährigen und einen Laternenmast. Im Anschluss flüchtete der Mercedes-Fahrer über die "Hofstattstraße" und stellte seinen Wagen in der Straße "Hinter der Poststraße" zum Parken ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Kurze Zeit später konnte er im Rahmen der Fahndung durch ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige alkoholisiert (1,56 Promille) und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für den schwarzen Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen kein gültiger Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

