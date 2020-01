Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ausgebrannter PKW

Großrosseln-Naßweiler (ots)

Zu einem PKW-Brand kam es heute Morgen gegen 02:15 Uhr in der verlängerten Nassaustraße in Richtung Landesgrenze zu Frankreich. Ein neben dem Feldweg abgestellter Kleinwagen brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Großrosseln war mit 11 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise zu dem Fahrzeugbrand erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.. 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell