Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Unfall gegen eine Hauswand geflüchtet

Heusweiler (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (06.01.2020), gegen 05:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand eines Anwesens in der Völklinger Straße in Heusweiler. Der Pkw befuhr die Saarbrücker Straße und bog in die Völklinger Straße nach rechts ein. Hierbei verlor er offensichtlich aufgrund herrschender Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Hauswand. Im Anschluss entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen liegen nicht vor.

