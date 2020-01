Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

In der Saarwiesenstraße zu Völklingen ereignete sich am Samstag, dem 04.01.2020, gegen 15:15 Uhr, im Bereich eines dort ansässigen Schnellrestaurants ein Verkehrsunfall, bei welchem ein am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

