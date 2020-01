Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeugbrand

Völklingen (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es gestern Abend gegen 20:30 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe des Verwaltungsgebäudes der Fa. "Saarstahl AG". Als der Fahrer eines weißen Kleintransporters die Brücke überqueren wollte sei plötzlich Qualm aus dem Motorraum aufgestiegen. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus selbigem. Löschversuche mit einem mitgeführten Feuerlöscher schlugen fehl. Letztendlich brannte der Kleintransporter vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen und musste nach den Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Rufbereitschaft des Bauhofs Völklingen abgesichert werden. Die "Freiwillige Feuerwehr Völklingen" und die Werksfeuerwehr waren mit 5 Einsatzfahrzeugen und 27 Mann vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell