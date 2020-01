Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus auf dem Friedhof Ludweiler

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einem Fall von Vandalismus kam es in der Zeit vom Montagnachmittag bis Donnerstagmorgen auf dem Friedhof in Ludweiler. Unbekannte Täter beschädigten mehrere Grableuchten im Bereich des Baumgrabfeldes bei den dortigen Urnengräbern der Jahre 2016 bis 2019. Teilweise wurden die Grableuchten in den Weiher geworfen und Grabgestecke beschädigt. Es wird gebeten, dass sich Geschädigte mit der Polizeiinspektion Völklingen (Tel.-Nr.: 06898 2020) in Verbindung setzen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

