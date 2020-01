Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Völklingen - Luisenthal (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendete am 01.01.2020, zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr, ein auf dem Gehweg in der Straße des 13. Januar in 66333 Völklingen, abgestelltes, mittels Lenkradschloss verriegeltes Kleinkraftrad (weiß/schwarz/rote Yamaha Erox /MBK Nitro). Hinweise bezüglich des Verbleibs des Kleinkraftrades oder des Täters liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (Tel: 06898/2020)

