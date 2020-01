Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jahreswechsel im Polizeigewahrsam

Völklingen - Lauterbach (ots)

Ein 41-jähriger wurde alkoholbedingt bereits am Silvesternachmittag in hilfloser Lage in Lauterbach in Gewahrsam genommen. Er konnte weder sich selbst überlassen werden, noch konnte er einen Angehörigen/Bekannten benennen, der ihn hätte in Obhut nehmen können. Auf Anordnung des zentralen Bereitschaftsgerichts verbrachte er die Silvesternacht zum Ausnüchtern im Gewahrsam der PI Völklingen. Am Neujahrsmorgen durfte er wieder den Heimweg antreten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell