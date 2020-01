Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ludweiler

Völklingen - Ludweiler (ots)

Am frühen Morgen des 31.12.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Werbelner Straße in Ludweiler. Ein 38-Jähriger verlor im Bereich der Einmündung Birkenweg die Kontrolle über seinen Peugeot 106 und kollidiert mit dem Mast einer Ampel. Der 38-jährige zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Beschuldigte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Im Anschluss muss sich der Beschuldigte einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell