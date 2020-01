Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Heusweiler, Wahlschied und Holz mit hohem Sachschaden

Heusweiler (ots)

Am Neujahrsmorgen, gegen 04:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann mit Spraydose in der Hand. Weiter beobachtete der Zeuge, dass bereits mehrere PKW mit Sprühfarbe beschädigt worden waren. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte ein 16-jähriger aus Illingen festgenommen werden. In Heusweiler und den Ortsteilen Wahlschied und Holz konnten bislang ca. 50 beschmierte PKW, Straßenschilder und Hausfassaden festgestellt werden. Der stark alkoholisierte Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Verwandten gegeben. Der Schaden wird derzeit auf ca. 75000EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Geschädigte werden gebeten sich mit der PI Völklingen (06898 - 2020) in Verbindung zu setzen.

