Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl von Feuerwerkskörpern

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Aufbruch von mehreren Containern in der Saarbrücker Straße. In den Containern, welche sich im Bereich der Filiale einer Supermarktkette befanden, waren Feuerwerkskörper gelagert. Die Täter wurden durch den ausgelösten Alarm gestört. Sie flüchteten unerkannt, jedoch ohne Beute. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Völklingen oder dem Polizeirevier Köllertal unter den Telefonnummern 06898/202-0 oder 06806/910-0.

