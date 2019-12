Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch eines Containers und Entwendung einer unbekannten Menge von Feuerwerkskörpern in Heusweiler mit Täterfestnahme in Neunkirchen, nach Verfolgungsfahrt am 29.12.2019

Heusweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, den 28.12.2019 auf Sonntag, dem 29.12.2019 wurde ein Container, welcher in der Straße Am Bahnhof in 66265 Heusweiler abgestellt war, aufgebrochen und eine unbekannte Menge an darin gelagerten Feuerwerkskörpern entwendet. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neunkirchen kam es gegen 02:00h zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Pkw. Der Pkw konnte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. In dem Pkw befanden sich ein 29jähriger und 37 jähriger Erwachsener, welche eine größere Menge an Feuerwerkskörpern transportierten. Diese gaben an, dass sie den Container aufgebrochen und die Feuerwerkskörper in Heusweiler entwendeten. Der Kriminaldienst übernahm die weiteren Ermittlungen.

