Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach versuchtem Pkw-Aufbruch in Völklingen am 29.12.2019

Völklingen-City (ots)

Am Morgen des 29.12.2019 zwischen 05:40h und 06:20h wurde die Seitenscheibe eins Audi A3, welcher in der Hofstattstraße in 6633 Völklingen geparkt wurde, eingeschlagen. Über das Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter+49(0)6898/2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

