Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sportunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer in Völklingen OT Ludweiler-Warndt am 28.12.2019

VK-Ludweilerq (ots)

Am Samstag, den 28.12.2019 gegen 14:30h kam es in einem Waldstück zwischen Ludweiler und Werbeln zu einem Sportunfall eines 46jährigen Mountainbike-Fahrers, bei dem der Fahrer sich schwer verletzte und nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur am Bein erlitt. Der angeforderte Notarzt wurde mittels Rettungshubschrauber zur Einsatzörtlichkeit verbracht. Aufgrund der Verletzungen musste der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es bestand keine Lebensgefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell