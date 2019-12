Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges und Ordnungswidrigkeit nach §24a StVG in Geislautern am 28.12.2019

VK-Geislautern (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am 28.12.2019 gegen 02:58h in Geislautern ein 16 jähriger Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den Pkw ohne Zustimmung des Halters in Gebrauch nahm und unter leichter alkoholischer Beeinflussung stand. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet, sowie eine Ordnungswidrigkeit nach §24a StVG. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde wurde ebenfalls gefertigt.

