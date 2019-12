Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Containerbrand in Völklingen-City am 28.12.2019

Völklingen-City (ots)

Im Bereich der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen-City kam es am Samstag, den 28.12.2019 gegen 02:30h zu einem Container-Brand. Ein bislang unbekannte/r Täter/in setzte einen Altpapier-Container auf bislang unbekannte Weise in Brand. Gegen 04:30h kam es zu einem erneuten Brand an der Örtlichkeit, bei dem ein weiterer Altpapier-Container in Brand gesetzt wurde. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter+49(0)6898/2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

