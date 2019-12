Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht am 25.12.2019 in Großrosseln

Großrosseln (ots)

Am 25.12.2019 zwischen 16:45h und 21:00h parkte ein grauer Toyota Aygo in Höhe des Anwesens St Nikolauser Straße 37 in 66352 Großrosseln OT Naßweiler und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Unfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter+49(0)6898/2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

