Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Rollers

Völklingen (ots)

Zu einem Rollerdiebstahl kam es am Donnerstagmorgen in der Pasteurstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 12 auf einem Parkplatz abgestellter rot-weißer Roller der Marke "Flex Tech Speedmax", bei dem Lenkradschloss arretierte war, wurde von einem unbekannten Täter entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020.

