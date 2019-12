Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsversuch in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen. In der Nacht vom 24.12 auf den 25.12. versuchte ein Unbekannter in ein Mehrparteienhaus in der Bismarckstraße in der Völklingen Innenstadt einzubrechen. Der unbekannte Täter versuchte ein Fenster zu den Kellerräumlichkeiten aufzubrechen. Als dies misslang verließ er die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Völklingen unter der 06898/202-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell