Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Aufbruch in Völklingen-Heidstock

Völklingen (ots)

Am 24.12.2019 gegen 04:20 Uhr schlug ein Unbekannter in der Nachtigalstraße in Völklingen-Heidstock die Seitenscheibe eines geparkten Hyundai ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er eine Geldbörse mit etwa 200 EUR Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Völklingen unter der 06898/202-0 zu melden.

