Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt in Völklingen-Wehrden

Völklingen (ots)

Völklingen-Wehrden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierte ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen in der Hallerstraße in Wehrden einen 25-jährigen Fahrzeugführer. Der Franzose stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Nachdem ein Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt hatte, wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell