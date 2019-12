POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen

Polizeiinspektion Völklingen

Völklingen - Am frühen Sonntagmorgen, den 22.12.2019 gegen 04:17 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße in Völklingen, in Höhe der Bahnunterführung, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Kurvenbereich in Fahrtrichtung Wehrden derart schnitt, dass der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer diesem ausweichen musste und in der Folge mit einem Lichtmast kollidierte. Es kam zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend weiter in Richtung Wehrden. Laut Zeugen handelte es sich um einen schwarzen BMW mit französischen Kennzeichen. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Insassen des verunfallten PKW wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnumer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

