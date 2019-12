Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit alkoholischer Beeinflussung in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen Heidstock - Am späten Samstagabend, den 21.12.2019 gegen 23:50 Uhr ereignete sich in der Rudolfstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einer Vorgartenmauer kollidierte. Zu Beginn der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten schnell fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Während das Unfallfahrzeug abgeschleppt wurde, musste der verantwortliche Fahrer die Beamten zur Polizeiinspektion Völklingen begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

