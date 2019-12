Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen - Am Samstag, den 21.12.2019 gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes ein Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen Kleinwagen beim Rückwärtsausparken mit ihrer rechten Fahrzeugseite gegen das linke Fahrzeugheck eines geparkten PKW gestoßen ist. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit in Richtung Püttlingen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnumer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

