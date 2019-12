Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand im Püttlinger LIDL-Markt

Völklingen (ots)

Püttlingen - Am Samstag, den 21.12.2019 gegen 12:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Saarbrücken über einen Brand im LIDL-Markt in Püttlingen alarmiert. Bei Ankunft der eingesetzten Rettungskräfte war der Markt bereits vollständig evakuiert. Es stellte sich heraus, dass eine Papierpresse im Bereich der Warenanlieferung in Brand geraten war. Diese konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Püttlingen abgelöscht werden. Durch das Feuer und den damit verbundenen Löschmaßnahmen wurde die Papierpresse beschädigt. (Sachschaden: ca. 15.000EUR) Am Gebäude selbst entstand durch den Brand kein Schaden. Da sich der Brandgeruch bereits in den Verkaufsraum der Filiale ausgebreitet hatte, blieb der Markt für den Kundenbetrieb für den Rest des Tages geschlossen. Aus diesem Grund mussten auch diverse Lebensmittel entsorgt werden, die durch den Brandgeruch kontaminiert wurden. Die Brandörtlichkeit wurde von der Kriminalpolizei untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

