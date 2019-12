Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen - Am Freitag, den 20.12.2019 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr wurde die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Straße "Hinter der Poststraße" in der Völklinger Innenstadt von mehreren bislang unbekannten Kindern bzw. Jugendlichen eingeworfen. Sie wurden von einer Anwohnerin bei der Tat beobachtet. Anschließend flüchteten die Täter (Gruppe bestehend aus vier Jungen und einem Mädchen) in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief erfolglos. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnumer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell