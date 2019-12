Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Heusweiler (ots)

Am späten Donnerstagmorgen kam es in der "Saarbrücker Straße" vor dem Anwesen Nr. 34 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau. Ein 83-jähriger Fahrer eines schwarzen "VW Golf" erfasste eine 70-jährige Fußgängerin, als diese die Straße überqueren wollte. Offensichtlich war der Golf-Fahrer durch die tief stehende Sonne in seiner Sicht behindert. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und brach sich das Fußgelenk. Sie wurde im Anschluss zum Rastpfuhlklinikum nach Saarbrücken verbracht. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898 2020) in Verbindung zu setzen.

