Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierte Fahrerin

Großrosseln (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Unfallflucht kam es am frühen Donnerstagabend in Großrosseln, in der "Karlsbrunner Straße". Eine 44-Jährige verlor die Kontrolle über ihren roten Renault in Höhe der Straße "In der Trift", kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte die dort angebrachten Verkehrsschilder. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Anstoß hatte sie jedoch ihr Kennzeichen verloren. Eine nachfolgende PKW-Führerin erlitt einen Sachschaden, nachdem sie mit ihrem Wagen über die Trümmerteile gefahren war. Nachdem die Halteranschrift der Unfallverursacherin aufgesucht worden war, konnte festgestellt werden, dass diese unter alkoholischer Beeinflussung stand (1,79 Promille). Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Die Frau erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

