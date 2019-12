Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am 17.12.19 verließ eine 58-jährige Pkw-Fahrerin um 10:47 Uhr die BAB A 8 an der Ausfahrt Heusweiler. Beim Abbiegen nach links auf die B 268 in Richtung Heusweiler missachtete sie die Vorfahrt eines von links aus Richtung Heusweiler kommenden 52-jährigen Kleinbusfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während beide Fahrzeugführer letztendlich unverletzt blieben, wird der entstandene Sachschaden auf ca. 15000 Euro geschätzt.

