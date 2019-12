Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln-Naßweiler (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Straße "Bremerhof" vor dem Anwesen Nr. 47 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Straße "Im Jungholz" abgestellter VW Caddy einer Tabakfirma wurde durch einen vorbeifahrenden PKW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Nach den an der Unfallörtlichkeit aufgefundenen Fahrzeugteilen zu urteilen muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Peugeot gehandelt haben. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Tel.-Nr.: 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell