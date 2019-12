Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schlägerei

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Dienstag, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Rathausstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten lediglich zwei offensichtlich verletzte Syrer feststellen. Die 20 und 25 Jahre alten syrischen Staatsbürger wiesen teilweise blutende Verletzungen auf. Sie wurden von mehreren Personen angegriffen, welche Dachlatten, Baseballschläger und Messer mit sich geführt haben sollen. Zu einem Einsatz des Messers kam es jedoch nicht. Beamte konnten vor Ort eine Dachlatte und ein Messer auffinden und sicherstellen. Zwei der Angreifer konnten bereits ermittelt werden. Dabei handelt es sich um zwei 21-jährige Syrer aus Völklingen. Die beiden Geschädigten mussten in Anbetracht ihrer Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell