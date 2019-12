Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Fürstenhausen (ots)

Fürstenhausen. Am Dienstagnachmittag hatte ein Rauchwarnmelder in einem Wohngebäude An der Marienkirche ausgelöst. Die alarmierte Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften zum vermeintlichen Brandort aus. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Essen entstand. Nach kurzem Durchlüften wurde das Gebäude wieder frei gegeben. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand ebenfalls keiner.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell