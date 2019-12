Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Führerin fährt Kind an und flüchtet.

Völklingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Poststraße 68. Ein 6-jähriges Kind kam von der Grundschule Bergstraße und überquerte die Poststraße in Höhe der dortigen Metzgerei. Dabei wurde es von einem hellblauen PKW erfasst und am rechten Bein leicht verletzt (Prellung). Im Anschluss fuhr der Wagen in Richtung Hochstraße davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Nach Angaben der 6-Jährigen soll der Wagen von einer älteren Frau geführt worden sein. Die Polizei sucht nun die Fahrzeugführerin. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Völklingen unter der 06898/202-0 zu melden.

