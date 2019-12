Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am Vormittag des 13.12.2019 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Völklinger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Geländer eines Klosters und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der 06898/202-0 oder der Polizei in Köllerbach unter der Telefonnummer 06806/910-0 zu melden.

