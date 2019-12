Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall in Heusweiler

Völklingen (ots)

Am gestrigen Abend kurz nach Mitternacht kam es in der Illinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein zufällig vorbeikommendes Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen wurde auf den Unfall aufmerksam. Bei der späteren Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-jährige Unfallverursacher aus Heusweiler unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Wache der Polizeiinspektion in Völklingen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

