Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Großrosseln und Naßweiler

Völklingen (ots)

Großrosseln: Am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es in der Kirchstraße in Großrosseln zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der Kirchstraße mit dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug eines 24-Jährigen aus Saarlouis. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Naßweiler: Am Freitagnachmittag kam es in der Straße Bremerhof in Naßweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug des 64-jährigen Geschädigten aus Bous. Dessen Fahrzeug wurde im Heckbereich stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei gegen Unbekannt und bittet um Hinweise zu Tat, Täter und Fahrzeug unter der Telefonnummer 06898/2020.

