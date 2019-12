Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in Riegelsberg und Püttlingen-Köllerbach

Völklingen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag mutwillig in der Gisorsstraße in Riegelsberg die Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurden auch in Püttlingen mehrere Fahrzeuge in der Hauptstraße von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Völklingen erbittet Hinweise zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 06898/2020.

