POL-VK: Schwer verletzte Fußgängerin in Völklingen-Lauterbach

Völklingen (ots)

Eine 79-jährige Fußgängerin aus Lauterbach wurde am vergangenen Freitagabend gegen 19:00 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn in der Hauptstraße in Lauterbach von einem Fahrzeug erfasst. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des 68-jährigen Fahrzeugführers aus Differten, konnte er die Kollision nicht vermeiden. Die Fußgängerin wird schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

