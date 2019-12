Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L 128

Riegelsberg/Holz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr auf der L 128. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem grauen Golf in Richtung Holz und verlor im Scheitelpunkt einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb erst nach ca. 100 Metern zwischen zwei Bäumen stehen. Dabei erlitt die Fahrerin Verletzungen im Rückenbereich. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Frau konnte von ihrem Mann aus dem Wagen geborgen werden, der sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Wagen hinter ihr befunden hatte. Die Frau wurde ins Knappschaftsklinikum nach Püttlingen verbracht. Die Feuerwehr Holz und Wahlschied waren mit 10 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell