Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brandstiftung an PKW

Völklingen/Lauterbach (ots)

Von Samstag auf Sonntag kam es im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße 295a zu einer Brandlegung an einem grauen Suzuki. Ein unbekannter Täter zerschlug das hintere Dreiecksfenster an dem Wagen und schüttete nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Brandbeschleuniger ins Innere und zündete diesen an. Dabei wurde die komplette Innenausstattung des Wagens stark beschädigt. Der Schaden wurde von dem Fahrzeugbesitzer am nächsten Morgen entdeckt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei ca. 10.000 Euro

