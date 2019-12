Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen/Geislautern (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Ludweilerstraße vor dem Anwesen Nr. 74 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Ford Mondeo führ aus Unachtsamkeit auf einen auf der Fahrbahn wartenden grauen Ford Focus auf, der wiederum auf einen vor ihm wartenden schwarzen Mercedes mit luxemburgischen Kennzeichen aufgeschoben wurde. Alle Unfallbeteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen aus, wobei der Fahrer des Mercedes noch den Hinweis gab, die Polizei zu verständigen. Kurz darauf stieg er wortlos in den Mercedes ein und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Ludweiler. Der Fahrer des Ford Focus wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

