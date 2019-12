Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Lebensgefährlich verletztes Ehepaar bei Wohnhausbrand in Völklingen-Ludweiler

Völklingen (ots)

Am Samstag, 07.12.2019, um 11:25 Uhr, kam es in der Garage eines Einfamilienhauses in Ludweiler in der Westerwaldstraße zu einem Brandgeschehen. Hierbei wurde das dort lebende Ehepaar lebensgefährlich verletzt und musste in eine Spezialklinik für Brandverletzungen in Ludwigshafen eingeliefert werden. Auch ein Nachbar, welcher als Ersthelfer am Brandort tätig wurde, wurde verletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache sowie der am Gebäude entstandene Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell